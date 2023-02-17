حفيدة جورج وسوف تدخل الفرحة إلى قلبه بعد رحيل «وديع»: ويبقى في الحياة أمل

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع خبر وصول حفيدة جورج وسوف، وأصبحت حديث الجمهور وخاصة أنه تلقى صدمة مؤخرا برحيل نجله وديع بعد تعرضه لوعكة صخة كبيرة.

ولادة حفيدة جورج وسوف

وعقب نشر صور حفيدة جورج وسوف، على صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام»، معبرا عن فرحة قلبه باستقبالها وهي بين أحضانه، تفاعل معه الكثيرون مركدين أنها ادخلت الفرحة لقلبه عقب رحيل ابنه «وديع»، الذي تسبب في حالة من الحزن.

حفيدة جورج وسوف بين أحضانه

وكشف الفنان جورج وسوف من خلال الصور عن أن الحياة يبقي فيها أمل وخاصة بعد تعرضه لصدمة كبيرة مؤخرا برحيل نجله وديع اثر تعرضه لوعكة صحية شديدة وهو الأمر الذي جعله في حالة نفسية سيئة، حيث كتبت عن حفيدة جورج وسوف قائلا: «ويبقي في الحياة فسحات من الأمل.. أميا وسوف» وبمجرد إعلانه عن اسم الفتاة وظل الجمهور يبحث عن معنى اسمها وكشف أحد المواقع الخاصة بمعنى الأسماء عن أن الاسم هو اسم لاتيني ويعنى محبوب.

تحسن الحالة النفسية لجورج وسوف

وقال مصدر مقرب من الفنان جورج وسوف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حالته النفسية تحسنت بشكل أفضل بعد استقبال حفيدته.

يذكر أن الفنان جورج وسوف كان قد طرح مؤخرا أغنية قدمها خصيصا في ذكرى الأربعين على رحيل ابنه وديع.