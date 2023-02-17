مرضى مستشفى 15 مايو النموذجي لـ إكسترا نيوز: الخدمة الطبية على أعلى مستوى

أجرت الإعلامية يارا مجدي، عبر قناة اكسترا نيوز، عدة لقاءات مع بعض المستفيدين من الخدمات الصحية التي يقدمها مستشفى 15 مايو النموذجي، إذ أعربوا عن ارتياحهم بسبب التطور الكبير الذي شهده المستشفى.

الأطباء يقدمون المساعدة للمرضى

وقال أحد المرضى يدعى محمد: «لم أكن أتوقع أن يصل المستشفى إلى هذا المستوى من التطور، المستشفى على أعلى مستوى، الخدمة رائعة، والأطباء يقدمون المساعدة لنا».

وأضاف: «أجريت جراحة على نفقة الدولة وأشكر الدولة على دعمنا وتقديم المساعدة لنا، نحن لا نستطيع تحمل تكلفة إجراء هذه الجراحة في مستشفى استثماري، وأحمد الله على أن الجراحة نجحت، عندما دخلت المستشفى كنت متعبا للغاية، حالتي الصحية لم تكن على ما يرام، لكن الأطباء ساعدوني، وخلال ربع ساعة جهزني الأطباء للقسطرة».

أفضل خدمة صحية ممكنة

أما الحاجة عزيزة، فقالت خلال لقاء مع قناة اكسترا نيوز: «أحمد الله عزّ وجلّ، هنا الأطباء مميزون للغاية، وكذلك التمريض، الرعاية رائعة ونحصل على أفضل خدمة صحية ممكنة، إجراءات جراحة القسطرة كانت بسيطة، ولم تواجهنا أية تعقيدات».