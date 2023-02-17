وزير الإعلام اللبناني لقناة القاهرة الإخبارية: السوشيال ميديا من أسباب إثارة الجدل

قال زياد مكاري، وزير الإعلام اللبناني، إن الإعلام اللبناني يُشبه لبنان، فالأمور مرتبكة، والجميع يعلم أن وسائل الإعلام اللبنانية تتبع لأحزاب في وسائل ومؤسسات لديها جانب طائفي، موضحًا أن هذا يعكس الواقع اللبناني ولكن الجانب الإيجابي أن هذا الموضوع حيوي وإذا حدث شطط نتدخل «إذا تم الحديث في أشياء طائفية أو شخصية أو إهانات لقادة نتدخل في الحال».

مَن اخترع السوشيال ميديا لا يستطيع إيقاف تزييفها للحقائق

وأضاف «مكاري»، خلال حواره في برنامج «وماذا بعد»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويُعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت من ضمن الأسباب الرئيسية في إثارة الجدل في لبنان، إذ أصبحت الأمور مخلوطة، والبعض يُسلط الضوء على ما يحدث في السوشيال ميديا، إذ أصبح الإنسان هو من يبث الأخبار عن طريق السوشيال ميديا ولا أحد يستطيع إيقاف هذا الأمر حتى من اخترع تلك الوسائل.

وسائل إعلام على مواقع التواصل الاجتماعي

وأوضح وزير الإعلام اللبناني، أن هناك مؤسسات صحفية وإعلامية مرخصة تسير وفق قوانين، ولكن بالتوازي هناك وسائل إعلام على مواقع التواصل الاجتماعي، «هناك جيش إلكتروني ومنصات، إضافة أيضا إلى مشاهير وسائل التواصل تجد منهم من يصل متابعوه إلى أكثر من مليون شخص، ولا بد من الاهتمام بهذا ومواكبته».