وزير الإعلام اللبناني: بيروت تمر بأزمات عاصفة على كل المستويات

قال زياد المكاري، وزير الإعلام اللبناني، إن مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات خلال الجلسة التي انعقدت صباح اليوم؛ أبرزها تخصيص تمويل لحل أزمة الكهرباء في البلاد، موضحًا أن هناك قرارات لا تزال عالقة بجدول الأعمال، ولا يزال الحوار من الوسائل المثمرة لإيجاد حلول للمشكلات اللبنانية.

وأضاف «المكاري»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن لبنان يمر بأزمات عاصفة على المستويات كافة، وبالتالي كل أسبوع تستدعي عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن هناك ملفات مهمة تخص المواطن يجب مناقشتها خصوصًا الملفات المتعلقة بـ«القمح والصحة».

إيجاد حلول للمشكلات اللبنانية

وترأس نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، صباح اليوم، جلسة جديدة لمجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال؛ لمناقشة عدد من المراسيم وخصوصا الخاصة بحل أزمة الكهرباء في البلاد.