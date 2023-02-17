استئناف رحلات البالون الطائر بالأقصر بعد توقف 4 أيام لسوء الأحوال الجوية

استأنفت شركات البالون الطائر بالأقصر رحلاتها، بعد توقف 4 ايام على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وانعدام الرؤية، حيث حلقت 65 رحلة بالون طائر على متنها 1800 سائح من حول العالم بالأقصر، بحسب ما ذكر أحمد الطيب، رئيس اتحاد شركات البالون الطائر.

ررحلات البالون الطائر بالأقصر

وأكد «الطيب» أن رحلات البالون الطائر تشهد رواجا هذا الموسم السياحي الشتوي، حيث تحلق يوميا عشرات رحلات البالون، تقل على متنها مئات السائحين من مختلف الجنسيات، حيث دفعت الحفلات السياحية العالمية التي شهدتها الأقصر خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها حفل موسيقى عالمي بمعبد حتشبسوت، في زيادة إقبال السائحين.

وأشار رئيس اتحاد شركات البالون الطائر إلى أن البالون الطائر يعد من الأنشطة السياحية الهامة، حيث توفر 17 شركة سياحية فرص عمل لأكثر من 2000 شاب من الأقصر ما بين طيارين ومهندسين وعمال ومندوبين ومرشدين سياحيين وسائقين وغيرهم.

الأقصر في المركز الثالث

يذكر أن البالون الطائر بالأقصر يحتل المركز الثالث عالميا، كما تتفرد به محافظة الأقصر لما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية وأثرية، فضلا عن عدم احتوائها على بحار أو مواقع استراتيجية تهدد سلامة الطيران.