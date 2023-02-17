8 مدن في قائمة الأكثر دفئا اليوم.. بينها الأقصر ومرسى علم

تشهد مدن ومحافظات مصر موجة باردة تتزامن مع شهر أمشير، أحد أكثر الشهور برودة، ووصلت درجات الحرارة في بعض مدن الصعيد لـ4 درجات مئوية خلال الأسبوع الماضي، بينما ترتفع درجات الحرارة في عدة لتصبح الأكثر دفئا اليوم.

طقس المدن الدافئة

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن أكثر المدن دفئا في مصر ضمن طقس اليوم الجمعة، هي:

- شلاتين: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13 درجة.

- حلايب: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14 درجة.

- الغردقة: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

- سفاجا: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12 درجة.

طقس أسوان اليوم

- أسوان: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 8 درجات.

- قنا: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 7 درجات.

- الأقصر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 7 درجات.

- مرسى علم: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12 درجة.