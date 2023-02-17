تشييع جنازة والد الفنانة إيناس كامل غدا بعد صلاة المغرب

تستقبل الفنانة إيناس كامل، العزاء في والدها الذي توفي يوم الخميس الماضي، غدًا السبت، بمسجد الرحمن الرحيم بمنطقة صلاح سالم، وذلك عقب صلاة المغرب، حسب تصريحات مصدر من الأسرة لـ«الوطن»، وتأكيده أن الفنانة تعيش حالة من الحزن الشديد، ولا تصدق فراق والدها وبالتالي تعيش حالة صدمة بسبب الألم الذي تواجهه.

موعد ومكان عزاء والد إيناس كامل

وكانت الفنانة دينا فؤاد، قد أعلنت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وفاة والد صديقتها إيناس كامل، دون الإشارة لتفاصيل الوفاة وأسبابها، وعدم الكشف عن موعد ومكان الجنازة، مطالبة جمهورها ومتابعينها بضرورة الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

مسلسل الأصلي

وتعيش إيناس كامل، حالة من النشاط الفني حيث يعرض لها حاليًا «مسلسل الأصلي»، على شاشة قناة dmc، وتجسيدها شخصية محامية شقيقة فاطمة الأصلي وتجسد بدورها ريهام عبدالغفور، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والدراما الاجتماعية.