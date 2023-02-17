مصرع شابين غرقا في بئر بالحمام شرق مطروح

لقي شخصان مصرعهما غرقا في بئر مياه داخل القرية 27 بنجر السكر بمركز ومدينه الحمام في محافظة مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثتين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء ضحيتي حادث غرق مطروح

واستقبل مستشفى الحمام المركزي اليوم، ضحيتي حادث الغرق داخل بئر، وهما إبراهيم محمود إبراهيم، 23 سنة، مقيم بقرية البنجر، جثة هامدة، وجمال نصر أحمد، 18 سنة، من البنجر، جثة هامدة.

التحفظ على الجثتين

وجرى توقيع الكشف الطبي من خلال مفتش الصحة بمستشفى الحمام شرق محافظة مطروح على الجثتين، وتم وضعهما في ثلاجه الموتى بالمستشفى تحت إشراف مفتش الصحة وجهات التحقيق.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير مفصل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.