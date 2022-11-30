«الصيدلي الشهم».. قصة بطولة أنقذت 15 طفلا في حادث غرق «أتوبيس قنا»

صرخات الأطفال المكتومة كانت تخلع القلوب، لحظات مرعبة عاشها الأطفال داخل أتوبيس قنا الغارق في ترعة الأربعين بين مركزي نجع حمادي وأبو تشتت، الصيدلي إسماعيل رسلان ابن قرية كوم يعقوب بمركز أبو تشت، كان طوق النجاة الوحيد بعدما قادته الصدفة للمرور من جانب الأتوبيس المدرسي المنكوب، فقفز من سيارة ميكروباص كان عائدًا فيها إلى بلدته من القاهرة، وألقى بنفسه محاولًا نجدة الأطفال الأبرياء، ونجح في إنقاذ 15 طفلًا بينما ماتت طفلة وحيدة حبست المياه أنفاسها وكانت أقرب إليها من أيدي «رسلان».

صرخات مرعبة لأطفال أتوبيس قنا

مشاهد مؤلمة رواها الصيدلي إسماعيل رسلان في محضر الشرطة، بصفته الشاهد والمنقذ لحياة الأطفال الأبرياء «طلعت بنت واحدة كانت فاقدة الوعي وحاولت أسعفها بكل الطرق بس كانت ميتة بس الحمد لله قدرت أنقذ الأطفال الباقين من الموت"، لافتًا إلى أنه لاحظ سقوط الأتوبيس في الترعة عندها لم يتمالك نفسه، وأسرع نحو باب السيارة وقفز وهي تتحرك، وألقى بنفسه في المياه قبل خلع ملابسه «كنت شايفهم ولاد أخواتي».

الصيدلي منقذ أطفال قنا: مبعرفش أعوم

من المفارقات في حادث أتوبيس قنا، أن الصيدلي الشاب لم يكن يجيد السباحة، «أنا أصلًا مش بعرف أعوم ومكنتش بفكر في الموت، كنت عايز أساعد الأطفال الأبرياء عشان عياطهم كان يقطع القلب»، ودفعت الأقدار الصيدلي في ذلك الوقت العائد فيه من القاهرة لزيارة بلدته بعد رحلة عمل في العاصمة للمرور من جانب حادث أتوبيس قنا ليكون المنقذ الوحيد لهؤلاء الأطفال بينما كان آخرون يكتفون بالمشاهدة بحسب ما ذكره الصيدلي في حديثه.

«ياسمين».. الطفلة المتوفية في حادث قنا

«ياسمين أدهم محمد»، البالغة من العمر 9 سنوات، كانت الطفلة المتوفية الوحيدة في حادث اتوبيس قنا، حبست المياه أنفاسها حتى أصبحت جثة هامدة في حادث أتوبيس قنا، الذي سقط في الترعة بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وكاد الحادث أن يكون كارثيًا ويصبح الأطفال جميعًا في عداد الموتى لولا يقظة وشهامة الصيدلي إسماعيل رسلان الذي تمكن من استخراج جثمانها.

النيابة تحقق مع سائق أتوبيس قنا المنكوب

النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في الحادث أتوبيس، بسماع أقوال السائق بعد استقرار حالته الصحية، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وانتدبت لجنة من خبراء المرور لفحص أتوبيس قنا المنكوب، وإعداد تقريرًا بنتائج الفحص وموافاة النيابة بما أسفرت عنه أعمال الفحص حتى يتسنةى لها استكمال التحقيقات.