إصابة شخصين صدمتهما سيارة في حي الضواحي ببورسعيد

أصيب شخصان اليوم، صدمتهما سيارة ملاكي مسرعة أمام موقف ميناء بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بإصابة شخصين

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول عن طريق سيارة الإسعاف إلى مستشفى الزهور مصابين بجروح وكسور بالجسم وهما رضا غريب خميس سليم، 34 سنة، ومحمد محمد نجا رمضان، 46 سنة، من المنزلة بمحافظة الدقهلية، وحالتهما العامة مستقرة، ويجري تقديم الإسعافات الأولية لهما.

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة ملاكي مسرعة صدمت المصابين أثناء خروجهما من أمام ميناء بورسعيد البري الجديد بحي الضواحي.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

التحفظ على السيارة بمرور بورسعيد

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وجار التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث بإدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.