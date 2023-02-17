إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بقنا (أسماء)

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة نقل أمام مدخل قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، على الطريق الصحراوي الغربي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

حادث الطريق الصحراوي الغربي في قنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الزوايدة في نقادة، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وانتقلت الأجهزة الأمنية ومعها سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى اتخاذ اللازم.

أسماء المصابين في حادث قنا

وتبين بحسب مرفق إسعاف قنا، إصابة محمد ناصر حسن إبراهيم، 16 عامًا، وسالم محمد عبد العليم، 22 عامًا، وعمر رمضان أحمد، 30 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وطلبت تقرير المرور حول أسباب الحادث.