ضبط 300 مركبة «توك توك» مخالفة للترخيص وخطوط السير بالشرقية

شنت الإدارة العامة للمرور، بقيادة العقيد تامر مباشر، مدير الإدارة العامة، حملة مكبرة بمناطق (طلبة عويضة - كوبري العبور - المبرة) بمدينة الزقازيق، لضبط مخالفي خطوط السير.

حملة مرورية مكبرة لضبط مخالفي خطوط السير

وأسفرت الحملة عن التي شنتها إدارة المرور عن ضبط 58 توك توك مخالفا، و229 موتوسيكل بدون لوحات معدنية، وتم التحفظ عليها بالإدارة العامة للمرور لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

إعادة الانضباط لشوارع مدينة الزقازيق

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات رجال الإدارة العامة للمرور لإعادة الانضباط لشوارع مدينة الزقازيق وشن الحملات المكثفة والمفاجئة لضبط السائقين غير الملتزمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً على ضرورة تطبيق القرار الحاسم رقم 14358 لسنة 2018 الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع والطرق الرئيسية أو السريعة، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها، وكذلك استمرار الحملات للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتكاتك نهائياً من مدينة الزقازيق وكافة مدن المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية الدور الذي يقوم به رجال المرور في ملاحقة مركبات التوك توك غير المرخصة التي تسير بطرق عشوائية وتتسبب في ارتباك مروري في الشوارع الداخلية، حيث يساهم وجودهم المروري في القضاء على هذه المخالفات وضمان سير الطرق الداخلية بشكل طبيعي.