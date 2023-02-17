أسعار القطن اليوم بالمحافظات.. «جيزة 86» يسجل 6750 جنيها

شهدت أسعار القطن اليوم بالمحافظات ارتفاعا في بعض من أصناف قنطار القطن واستقرار أخرى، وفقاً لما تم تسويقه من خلال المزادات العلنية التي تمت بمحافظات مصر، اليوم الجمعة.

ارتفاع أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وكشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إن أسعار القطن اليوم بالمحافظات شهدت حركة تداول جيدة للغاية وسط عمليات تسويق كبيرة للقطن «جيزة 86»، حيث سجلت أسعاره التالي:

- استقر سعر قنطار القطن «جيزة 96» بـ 7800 جنيه.

- سجل سعر قنطار القطن «جيزة97» يبدأ من 6500 حتى 6750 جنيهاً، وسط ارتفاع بلغ 50 جنيهاً لكل قنطار قطن.

- استقر سعر قنطار القطن «جيزة 94» ما بين 5600 ألف حتى 6195 جنيهاً.

- استقر سعر قنطار القطن «جيزة 92» ما بين 5700 حتى 6100 الاف جنيهاً.

- قفز سعر قنطار القطن «جيزة 86» ما بين 5900 حتى 6750 جنيهاً، وسط ارتفاع بواقع 150جنيهاً لكل قنطار قطن مباع.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات الجمعة

وأشار محمد أبو اليزيد، أن أسعار القطن اليوم بالمحافظات شهدت تسويقًا بلغ مليون و753 ألف قنطار قطن من القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول في محافظات الجمهورية.