أسعار القطن في المحافظات اليوم.. «جيزة 96» يسجل 7800 جنيه

سجلت أسعار القطن في المحافظات اليوم، ارتفاعًا في سعر قنطار القطن «جيزة 96» و«جيزة 86»، وذلك وفقًا لما تم توريده من القطن عبر المزادات العلنية التي أُجريت بمحافظات مصر، اليوم الخميس.

أسعار القطن في المحافظات اليوم

وأكد الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ أسعار القطن في المحافظات اليوم، شهدت بعضها ارتفاعًا ممتازًا، حيث سجلت أسعاره التالي:

- سعر قنطار القطن جيزة 96 بـ7800 جنيه، وسط ارتفاع بواقع 50 جنيهًا لكل قنطار قطن.

- بينما استقر سجل سعر قنطار القطن جيزة 97 ليبدأ من 6000 حتى 6700 جنيه.

- كما سجل سعر قنطار القطن جيزة 94 بين 5600 و6195 جنيهًا، وسط ارتفاع 80 جنيهًا لكل قنطار قطن.

- استقر سعر قنطار القطن جيزة 92 بين 5700 و6100 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 86 بين 5850 و6650 جنيهًا، وسط ارتفاع بواقع 100جنيه لكل قنطار قطن.

ارتفاع أسعار توريد القطن

وأوضح «أبواليزيد»، أنّ أسعار القطن في المحافظات اليوم سجلت ارتفاعًا جيدًا للغاية وسط عمليات توريد من القطن طويل التيلة وفائق الطول بلغت مليون و721 ألف قنطار قطن، وذلك بالوجهين البحري والقبلي.