حالة الطقس غدا.. أمطار بالسواحل الشمالية ونشاط للرياح في القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل، عن توقعات حالة الطقس غدا، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد صباحا، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد وجنوب سيناء، شديد البرودة على جنوب البلاد ووسط سيناء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس غدا السبت

وأضافت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة للشبورة المائية فمن المتوقع أن تكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 19 11

- السواحل الشمالية: 18 12

- جنوب سيناء: 24 13

- شمال الصعيد: 21 7

- جنوب الصعيد: 27 09