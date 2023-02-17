وزير الإعلام اللبناني لقناة القاهرة الإخبارية: مشكلاتنا ستحل بانتخاب رئيس

علق زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، على مطالب البعض برحيل الطبقة السياسية، إذ ذكر أن الجزء الأكبر من المشكلات التي يعاني منها الشعب اللبناني تحل بانتخاب رئيس جمهورية، لأن لبنان الآن يمشي كجسد بلا رأس، وبانتخاب الرئيس تنتظم الإدارة في البلد ويجتمع مجلس الوزراء دون مشاكل، كذلك مجلس النواب يجتمع ويصدر التشريعات والقوانين.

لبنان الآن يمشي كجسد بلا رأس

وأضاف «مكاري»، خلال حواره في برنامج «وماذا بعد»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويُعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل شيء متوقف الآن، ولن يجتمع مجلس الوزراء إلا بوجود رئيس للجمهورية، موضحًا أن مجلس الوزراء اجتمع عندما حدث إضراب المعلمين، وذلك من أجل إنقاذ الدراسة، لأنه لو لم ينعقد مجلس الوزراء ما كان تلميذ واحد بلبنان تعلم، كما أن المجلس انعقد أيضًا لأمور تتعلق بالطاقة من أجل تسيير أمور المواطنين.

لن يجتمع مجلس الوزراء إلا بوجود رئيس للجمهورية

وأوضح وزير الإعلام اللبناني: «هناك مشكلة كبرى بتفسير الدستور وهناك حالة من التعايش مع هذا الوضع ولكن لا أحد سعيد أو مرتاح بهذا الوضع لأن المسؤول بهذا البلد يحس بالعجز سواء مع إدارته أو مع أحلامه وطموحاته التي يريد تحقيقها لصالح اللبنانيين».