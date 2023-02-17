غرفة السياحة: السعودية سمحت باستقبال رحلات العمرة بكافة مطارات المملكة

قال حمزة عنبي،عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المملكة العربية السعودية سمحت هذا العام وللمرة الأولى لشركات الطيران الناقلة للمعتمرين بالقدوم والمغادرة عبر أي مطار دولي في المملكة على الرحلات المنتظمة، لافتا إلى أن هذا القرار سيرفع من أعداد المعتمرين خلال الفترة المتبقية من موسم العمرة ولاسيما خلال شهر رمضان المبارك.

المطالبة بالسماح للمعتمرين المصريين بالسفر للمملكة عبر رحلات ترانزيت

وأضاف لـ«الوطن»، أنه حرصا من شركات السياحة المصرية على تقليل أسعار برامج العمرة خلال شهر رمضان المقبل فإن الشركات تطالب وزارة السياحة بالسماح بسفر رحلات العمرة إلى السعودية عبر رحلات الترانزيت وذلك لتقليل أسعار البرنامج في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران خلال شهر الصوم.

وتابع: «الشركات تطالب وزارة السياحة باعتماد سفر المعتمرين عبر رحلات الترانزيت الخاصة بالسفر من مصر إلى الأردن أو إلى الأمارات خاصة أن بعض تلك الرحلات تهبط كترانزيت بالمطارات السعودية»، لافتا إلى أن شركات السياحة تطالب أيضا بالسماح للمعتمرين المصريين بالسفر لأيٍ من المطارات السعودية الدولية بالمملكة بدلا من أن يكون سفرهم مقصورا على مطارات جدة والمدينة المنورة وينبع والطائف.

أسعار برامج العمرة خلال رمضان

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أنه في ظل ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى المملكة العربية السعودية خلال شهر رمضان فضلا عن ارتفاع أسعار الفنادق بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فإن أسعار برامج عمرة رمضان قد تتجاوز 50 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 30 يوما.

يشار إلى أن موسم العمرة لهذا العام والذي يستمر لنحو 6 أشهر بدأ خلال شهر أكتوبر الماضي وسيستمر حتى نهاية شهر إبريل 2023 وقد سافر منذ بدء رحلات العمرة في 5 أكتوبر 2022 وحتى الآن نحو 320 ألف معتمر.