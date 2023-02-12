أسعار العمرة 2023.. تبدأ من 25 ألف جنيه

تباينت أسعار العمرة 2023 وفقا لطبيعة كل شهر من أشهر موسم العمرة للعام الهجري 1444، وهي 6 أشهر، وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار العمرة 2023 أقل من نظيرتها خلال الموسم الماضي الذي اقتصر تنظيم الموسم خلاله على 3 أشهر فقط هي رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري 1443.

أسعار العمرة 2023

وأضاف لـ«الوطن»، أن أسعار العمرة 2023 تراوحت ما بين 25 إلى 28 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها 15 يوما، لافتا إلى أنه بداية من عمرة شهر شعبان من العام الهجري الجاري 1444 فإن الأسعار ستبدأ من 30 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها أسبوعين.

أسعار عمرة رمضان

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن أسعار برامج العمرة المصرية خلال شهر رمضان تبدأ من 48 ألف جنيه وربما 50 ألف جنيه، وذلك بالنسبة للبرامج الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو 30 يوما.

وأوضح أن موسم العمرة لهذا العام بدأ خلال شهر أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة الجاري وحتى الآن تجاوز الـ 300 ألف معتمر، وهو رقم جيد عند مقارنته بالظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا.

ويشار إلى أن عدد شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام بلغ نحو 1923 شركة.