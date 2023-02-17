توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. أمطار ورياح وشبورة على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود يومي السبت والأحد طقس بار صباحا ومعتدل نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، مائل للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد وجنوب سيناء، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الاثنين، فمن المتوقع أن تنعدم فرص سقوط الأمطار، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون الشبورة المائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة السبت 18 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 21 والصغرى 07.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 09.

درجات الحرارة الأحد 19 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 21 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 09.

درجات الحرارة الإثنين 20 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.