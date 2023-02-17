تحالف العمل الأهلي يجري المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام له

انطلقت اليوم، المقابلات الشخصية للمتقدمين للانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكيان شباب مصر، بكل محافظات الجمهورية، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية التطوع ومن منطلق «التطوع مسؤولية وطنية»، والسعي إلى تدريب القدرة الشبابية، والتأكيد على أهمية مشاركة الشباب في العمل التطوعي، وتأهيلهم للمشاركة في العمل العام.

وشهد اليوم، توافد عدد كبير من المتقدمين، بكل نقاط التمركز للمقابلات، التي حققت الانتشار الجغرافي، من أجل الوصول إلى كل الراغبين في الانضمام للتحالف والكيان، باختلاف شخصياتهم وقدراتهم، وتنوع خبراتهم العملية والعلمية.

وحرص التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكيان شباب مصر، على تدعيم عملية اختيار المتقدمين للكيان، من خلال دعوتهم لتقديم أوراق عمل في أحد الموضوعات التالية: (حوكمة منظومة الحماية الاجتماعية- مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية- إعلام الجيل الخامس وسبل التأثير على بناء الشخصية المصرية - تطور العمل التطوعي ودوره في مواجهة الأزمات والكوارث- الشباب المصري خارطة عمل ما بعد التمكين)، وذلك لضمان اختيار أفضل المتقدمين، لوضع بصمتهم في العمل التطوعي.