وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة بذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.. جاء بها:-

«بمشــــاعـر يملؤهــــا التوقيــــر لعظيـــــم شخصكــم والتقديــــر لرشــــيد قيادتكــم أتشــــرف وهيئــــة الشـــــرطة فى ذكــرى الإســـــراء والمعــراج أن أبعـــث لســـــيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني أن يُعيد المولى عز وجل هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار .. إن الاحتفال بهذه الذكرى التي ضرب الله فيها للناس مثل مُعجز للعلم .. يفوق إحاطة العقل والفهم .. ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان تؤكد أن إرادة الله دائماً ما تدعم العمل الجاد المخلص .. وصدق النوايا .. حفظكم الله لمصر وحــفظ مصـــر بكــم .. وســـدد على طريق الحق والعدل خطاكم إنه نعم المولــى ونعم النصير».

وزير الداخلية يهنئ رئيسي مجلس النواب والشيوخ

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، جاء بها :

«يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب، بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بأسمى آيات التهانى وأصدق عبارات التقدير والاحتفاء.. ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها قيم التضحية والمثابرة والفداء إعلاءً لكلمة الحق ونصرته ، لنجد في ذلك دافعاً لنا لبذل المزيد من العطاء ومواجهة التحديات في سبيل بلوغ مسيرة العمل الوطني لمرتجياتها وحصد الشعب المصري العظيم لثمار التنمية والازدهار .. حفظكم الله وسدد خطاكم .. ومكن لمؤسستنا التشريعية العريقة سُبل التوفيق والرشاد .. في قادم الأيام ومستقبل التحديات .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير».

وبعث وزير الداخلية، برقية للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ .. جاء بها :

«بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يُسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة قرب ذكرى الإسراء والمعراج أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات .. تأتي هذه المناسبة المُباركة لتكون دافعاً لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية .. لمواجهة التحديات والانتصار لإرادة هذا الشعب العظيم .. والعمل على تهيئة المناخ المناسب لحصد ثمار التنمية والازدهار .. وترسيخ ركائز التنمية والاستقرار لمصرنا العزيزة الأبية ومواصلة بناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها ».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها :

«بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد .. إننا إذ نُحيي هذه الذكرى العطرة التي اختص فيها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف نبتهل إليه جل وعلى أن يُعيد هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية في أمان ورفعة وازدهار .. حــفظ الله مصــــر واحة للخـــير والأمـــان .. وســــدد على طريق الحق خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير».

برقية تهنئة من وزير الداخلية إلى شيخ الأزهر

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.. جاء بها :-

«بمشــاعر يملؤها الإعــزاز والتقديــر يطيــب لي وهيئـــة الشـــرطة أن نُعرب لفضيلتكم وعلمـــاء الأزهـر الشــريف بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج عن خالص تهنئتنا مقرونة بصادق أمنياتنا لشخصكم الكريم أن يُديم عليكم الصحة أتمها ، ومن القول أحكمه ، ومن الفعل سديده، مبتهلين إلى العلي القدير أن يُبارك جهودكم ليظــل أزهـــرنا الشـــــريف منـــارة للهــدي والاســتنارة ومقصد السائلين لصحيح وسمح الدين ، وأن يُعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وعزة ورخاء».

بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.. جاء بها :-

«بكل معاني التقدير تلقيت خطاب فضيلتكم التي نقلت كلماته صادق معاني التهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .. وإنني بهذه المناسبة الجليلة أتقدم بخالص الاعتزاز سائلاً العلي القدير أن يبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التي لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً .. وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة ورخاء».

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية.. جاء بها :-

«يطيب لي وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بخالص التهنئة وصادق التمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يبارك جهودكم المستنيرة في بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التي لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً ، وأن يعيد عليكم هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة ورخاء».

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام.. جاء بها :-

«بمشاعر يملؤهـا الإعــزاز والتقديــر لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام .. يسُرني أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج .. إننا إذ نحيي هذه الذكرى العطرة التي اختص فيها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم – بهذه الرحلة المقدسة تسرية عنه ورفعة لمقامه الشريف ، نستلهم منها كل معاني البذل والعطاء والسمو والارتقاء ، مبتهلين إليه جل وعلى، أن يُعيد علينا هذه الأيام الطيبة ومصر والأمة العربية والإسلامية في أمان ورفعة وازدهار .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وهيـأ لها سبل التقدم والرخاء إنه نعم المولى ونعم النصير».