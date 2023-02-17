الدولار يسجل أعلى مستوياته في 6 أسابيع ويرتفع 1% عالميا

ارتفع مؤشر الدولار فوق 104 نقاط، اليوم الجمعة، مسجلاً أعلى مستوياته في ستة أسابيع، حيث أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع والتصريحات المتفائلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع العملة، وارتفعت أسعار المنتجين الأمريكيين بنسبة 0.7% على أساس شهري في يناير، وهو أكبر ارتفاع في سبعة أشهر وأعلى من توقعات السوق البالغة 0.4%.

انخفاض مطالبات البطالة الأسبوعية

أظهرت البيانات أيضًا أن مطالبات البطالة الأسبوعية انخفضت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، وفي الوقت نفسه، قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنها ترى «حالة اقتصادية مقنعة» لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى، بينما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إنه لن يستبعد دعم زيادة نصف نقطة مئوية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس، وارتفع الدولار حاليًا بنسبة 1% تقريبًا هذا الأسبوع، في طريقه لتحقيق مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي.

تراجع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل أكبر يوم الجمعة بعد أن عانت المتوسطات الرئيسية من أسوأ انخفاض لها في شهر خلال جلسة الخميس العادية، حيث كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع والتصريحات المتفائلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هزت الأسواق المالية.

وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشرات الرئيسية الثلاثة بنسبة 0.2% على الأقل.

في التداول الموسع، حققت كل من DoorDash وDraftKings و Applied Materials مكاسب في التقارير ربع السنوية المتفائلة، بينما تراجعت Moderna وTexas Roadhouse بسبب التحديثات المخيبة للآمال، مع إغلاق جميع قطاعات ستاندرد آند بورز الأحد عشر على انخفاض يقودها تقديرية المستهلك والتكنولوجيا.

جاءت هذه الخسائر مع ارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين أكثر من المتوقع في يناير، بينما انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية بشكل غير متوقع.

وقالت ميستر من بنك الاحتياطي الفدرالي أيضًا إنها ترى «حالة اقتصادية مقنعة» لرفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى، وهو شعور يتقاسمه بنك الاحتياطي الفيدرالي.