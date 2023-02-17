فوز الدكتور أندريه زكي بمنصب رئيس الطائفة الإنجيلية للمرة الثانية

فاز الدكتور أندريه زكي، بمنصب رئيس الطائفة الإنجيلية، للمرة الثانية، بالإجماع، إذ حصل على 14 صوتا من 14 عضوا بالمجلس الملي الإنجيلي العام

وفاز الدكتور القس جورج شاكر بمنصب نائب رئيس الطائفة، بإجماع أصوات أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام، خلال الانتخابات التي عقدت بمقر رئاسة الطائفة بمصر الجديدة.

وعمل القس أندريه زكي، خلال توليه رئاسه الطائفة، على توطيد العلاقات بين الطائفة وكل مؤسسات الدولة من خلال الاحترام المتبادل، وأيضًا مع كل القيادات الدّينية الإسلامية والمسيحية في مصر، من خلال العمل المشترك بينهم من أجل صالح الوطن، في إطار بيت العائلة المصرية، وكذلك تنمية الرّوح المسكونية بين مختلف الطوائف المسيحية من خلال دعم مجلس كنائس مصر.

أبرز المعلومات عن رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور أندريه زكي

- من مواليد 1960

- متزوج وله 3 أبناء

- تولى رئاسة الطائفة الإنجيلية عام 2015.

- حصل على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية من كلية اللاهوت الإنجيلية عام 1983.

- حاصل على ماجستير في الدراسات اللاهوتية وعلم الاجتماع من أمريكا 1994.

- نال دكتوراه في فلسفة الأديان والسياسة من جامعة مانشستر ببريطانيا عام 2003.