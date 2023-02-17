ارتفاع أسعار الخردة عالميا وتراجع البيليت في الأسبوع الثاني من فبراير

سجَّلت أسعار خردة الحديد ارتفاعا بقيمة 9 دولارات عالميا في تعاملات الأسبوع الثاني من شهر فبراير الجاري، في وقت شهدت أسعار مربعات الصلب «البيليت» تراجعا طفيفا، مع صعود نسبي في خام الحديد.

وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية فقد بلغت أسعار الخردة 427 دولارا للطن، مقارنة بـ418 دولارا في تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وهي أعلى من أسعار أول أسبوعين في يناير الماضي، والتي سجلت 417 دولارا للطن، مقارنة بـ 419 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر الماضي، وبـ401 دولار للطن في آخر أسبوع من شهر ديسمبر الماضي.

أسعار خام الحديد

بحسب البيانات فقد سجَّلت أسعار خام الحديد 125 دولارا طن، مقارنة بـ126 دولارا للطن في تعاملات الأسبوع الرابع من الشهر الماضي، وهي نفس أسعار الأسبوعين الثاني والثالث من يناير، لكنها أكثر بنحو 10 دولارات مقارنة بالأسبوع الأول الذي سجل 116 دولارا للطن.

وتأتي تلك الأسعار مقارنة بـ 111 دولارا للطن في تعاملات نهاية ديسمبر، وهي أسعار تزيد عن الأسبوع الرابع من نوفمبر، والذي سجل نحو 100 دولار للطن، بعد أشهر من التراجع.

ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 92 دولارا للطن في الأسبوع الثاني من نوفمبر، ومقابل 94 دولارا، في الأسبوع الثالث من أكتوبر، وكانت أسعار خام الحديد قد سجلت 115 دولارا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بعد أن سجلت 121 دولارا للطن في الأسبوع الرابع من يونيو.

فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيليت – ما بين 540 – 595 دولارا للطن، مقارنة بما يتراوح بين 540 – 600 دولار للطن في الأسبوع الرابع من الشهر الماضي، وبأسعار أول أسبوعين من شهر يناير، والتي تراوحت بين 540– 590 دولارا للطن، ارتفاعا من أسعار سجلت ما بين 510 – 555 دولارا للطن في تعاملات آخر ديسمبر، ومقارنة بما بين 513 – 555 دولارا للطن، وهي أسعار أعلى من الأسعار المسجلة الشهر قبل الماضي، والتي تراوحت ما بين 480 – 540 دولارا للطن، لكنها أقل من الأسعار المسجلة في الأسبوع الثاني من نوفمبر، والتي تراوحت ما بين 525 – 630 دولارا للطن.

ووصلت أسعار حديد التسليح العالمية إلى 710 دولارات للطن، مقابل ما بين 690 – 700 دولار للطن، في الأسبوع الرابع من يناير، ومقارنة بما بين 715 – 720 دولارا للطن بأول أسبوع من الشهر الماضي، وما بين 635 – 650 دولار طن للأسبوع الرابع من نوفمبر الماضي.