فتح باب التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 للذكور والإناث اليوم

أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يُعادلها للالتحاق، منذ اليوم السبت، ويستمر التقديم فيها حتى يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر مارس القادم.

التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 إلكتروني

وأوضحت وزارة الداخلية أن التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 سواء للذكور أو الإناث سوف يكون إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، ثم اختيار «خدمات معاوني الأمن» من قائمة الخدمات التي يُقدمها الموقع.

شروط القبول في معهد معاوني الأمن 2023

وكشفت وزارة الداخلية عن شروط القبول في معاهد معاوني الأمن، والتي يأتي من أبرزها أن ينجح الطالب في اجتياز الاختبارات المقررة، وأن يكون مصري الجنسية وهو ووالديه دون تجنس، وطول الذكر لا يقل عن 170 سم، وطول الأنثى لا يقل عن 160 سم، وأن يكون الطالب محمود السيرة والسمعة، والسن من 19 عاماً وحتى 25 عاماً، وأن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو ما يُعادلها.

وناشدت وزارة الداخلية كافة الطلاب الراغبين في التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، أو عن طريق زيارة معاهد معاوني الأمن بالمحافظات.