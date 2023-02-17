مميزات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 للذكور والإناث.. أبرزها مكافأة شهرية

أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا، قبولها دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن من طلاب الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، إذ يتمتع كافة الطلاب سواء الذكور أو الإناث بالعديد من الإمتيازات سواء خلال فترة الدارسة داخل المعهد أو التمتع بالنظام العلاجي، لذا تستعرض «الوطن» كافة مميزات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 للذكور والإناث.

مميزات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

1 - تتحمل الدولة جميع نفقات التعليم والتدريب خلال فترة الدارسة بمعاهد معاوني الأمن.

2 - تتحمل الدولة أيضًا، نفقات الإعاشة لجميع الطلبة خلال الدراسة بالمعهد.

3 - يحصل جميع الطلاب في المعهد على مكافأة شهرية، وذلك على مدار فترة الدارسة.

4 - يحق لجميع الطلاب الاستفادة من نظام علاجي مجاني، وذلك حسب قواعد العلاج في هيئة الشرطة.

خطوات التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

على من يرغب في التقديم للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، أن يشتري أولًا، كراسات الالتحاق من خلال مقرات معاهد التدريب الشرطية التي تتبع قطاع التدريب، وهي معهد معاوني الأمن المنتشرة في المحافظات، ثم التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت واختيار «خدمات معاوني الأمن».

شروط القبول في معهد معاوني الأمن 2023

وأوضحت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، العديد من شروط القبول في معهد معاوني الأمن 2023، وأبرزها:

- التمتع بالجنسية المصرية دون تجنس للطالب ووالديه.

- حسن السيرة والسمعة.

- لا يقل السن عن 19 عامًا ولا يزيد عن 25 عامًا.

- الحصول على الشهادة الإعدادية وما يعادلها.

- استيفاء الطالب لكافة شروط اللياقة الصحية والبدينة، واجتياز الاختبارات المحددة.

- ليس متزوجًا ولم يسبق له الزواج.

- لا يقل طول الذكور عن 170 سم، والإناث عن 160 سم.

- لا يكون مجندًا بالقوات المسلحة.

- لم يسبق فصل الطالب من الخدمة في الحكومة أو القطاع العام أو الأعمال العام بحكم تأديبي خلال الـ 4 سنوات الأخيرة.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن فترة التقديم من يوم السبت الموافق 18 فبراير وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 مارس.