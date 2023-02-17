عبير صبري تشارك جمهورها كواليس مسلسل «جميلة».. (فيديو)

تصور الفنانة عبير صبري حاليا دورها في المسلسل الرمضاني «جميلة» والذي تتعاون فيه للمرة الثانية مع ريهام حجاج بعد نجاحهم في مسلسل «يوتيرن».

وتجسد عبير صبري خلال المسلسل دور نرمين والذي يجمعها العديد من الصراعات مع جميلة ريهام حجاج.

كواليس تصوير المسلسل

وشاركت عبير صبري جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام فيديو من كواليس تصوير المسلسل وعلقت قائلة: «أجمل كواليس وأحسن مسلسل جميلة انتظرونا في رمضان إن شاء الله».

مسلسل «جميلة»

مسلسل «جميلة» بطولة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد وفيق، عبير صبري، نبيل عيسى، هشام إسماعيل، هاني عادل، ريم سامي، صبري عبدالمنعم، ياسر علي ماهر، نبيل ماهر.

وتتعاون عبير صبري من خلال المسلسل مع كل من ريهام حجاج والمخرج سامح عبدالعزيز، بعد تعاونهم في مسلسل «يوتيرن» والذي عرض في رمضان 2021.