استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 1685 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارا في السوق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعة، ليتداول عند أضعف مستوياته في ستة أسابيع، نتيجة التراجع في أسواق الذهب العالمية بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع، والتصريحات المتفائلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ما تسبب في تراجع المعدن.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقرت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الجمعة بالسوق المحلية، ليسجل عيار 21 سعر 1685 للشراء و1675 للبيع.

سعر الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سعر 1.914 للبيع و1.926 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 خلال منتصف التعاملات 1.436 للبيع و 1.444 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 13.400 للبيع و13.480 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب

فيما سجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.914مليون جنيه للبيع، و1.925 مليون جنيه للشراء.

أسعار الذهب العالمية

وتراجعت أسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة، مع اندفاع المعدن نحو الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي، متأثرًا بارتفاع الدولار بعد التصريحات المتشددة الجديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8٪ إلى 1823.49 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أواخر ديسمبر، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1٪ إلى 1832.50 دولار.