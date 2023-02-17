11 جنيها خسائر جرام الذهب في 24 ساعة.. وعيار 21 يسجل 1685 جنيها

سجّلت أسعار الذهب تراجعا بقيمة 11 جنيهًا محليا، في اقل من 24 ساعة، وذلك نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميا، حيث انخفض الذهب إلى ما دون 1830 دولارًا للأوقية اليوم، متراجعا نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع.

وسجّل سعر جرام الذهب عاير 24 اليوم الجمعة 1926 جنيها للشراء، مقابل سعر 1,937 جنيها أمس، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 1685 جنيها للشراء مقابل 1,695 جنيها أمس، فيما بيع الذهب عيار 18 بسعر 1444 جنيها اليوم، مقابل 1,453 جنيها، أمس، وفي المقابل سجل سعر الجنيه الذهب نحو 13480 جنيها مقابل 13,560 جنيها، أمس.

تراجع المبيعات في مناسبة عيد الحب

وتوقعت شعبة الذهب بالغرفة التجارية، ارتفاع الطلب على المشغولات الذهب بالتزامن مع احتفالات المصريين بعيد الأم في مارس المقبل، خصوصا أن فترة عيد الحب لم تشهد أي إقبال من المواطنين على شراء الذهب مقارنة بالسنوات الماضية، وتقوم الورش حاليا بالعمل على طرح مشغولات جديدة وذلك لتحريك سوق المشغولات الذهبية.

توقعات بانتعاش المبيعات بمناسبة عيد الأم

وبحسب هاني سعد عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية في تصريحات صحفية، هناك إقبال ضعيف على شراء السبائك مع انخفاض السيولة في الأسواق بعكس الأشهر الماضية، حيث كانت السبائك الذهبية والجنيهات الذهب هي الاكثر مبيعا، نتيجة تركيز المواطنين على شراء الذهب كونه مخزن للقيمة، ويحافظ على قيمة الأموال بسبب ارتفاع التضخم حاليا، موضحا أن المنتجين يعولون على عيد الأم لتحريك مبيعات المشغولات الذهب والتي تأثرت بصورة كبيرة بارتفاع الأسعار، بجانب اتجاه المستهلك لشراء الجنيهات والسبائك للتحوط خلال الأشهر الماضية.