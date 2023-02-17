تراجع أسعار الذهب عالميا للأسبوع الثاني على التوالي بنحو 2%

انخفض الذهب إلى ما دون 1830 دولارًا للأوقية يوم الجمعة، متراجعا نحو 2% حتى الآن هذا الأسبوع، في طريقه لتسجيل انخفاضه الأسبوعي، لينزلق إلى أضعف مستوياته في ستة أسابيع حيث ألقت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع والتصريحات المتفائلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بثقلها على المعدن.

رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى

ووفقا لما أعلنه موقع «ترينيدنج إيكونمي»، المتخصص في الذهب، فجاءت هذه التقارير في أعقاب بيانات مبيعات التجزئة القوية وقراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من المتوقع، مما يدعم حالة المزيد من التشديد النقدي، وفي الوقت نفسه ، قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إنها ترى «حالة اقتصادية مقنعة» لرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى، في حين قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، إنه لن يستبعد دعم زيادة نصف نقطة مئوية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس.

النفط يتجه نحو الانخفاض الأسبوعي للسلع

وتابع الموقع، أنه في المقابل تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 78 دولارًا للبرميل يوم الجمعة وكانت في طريقها لإنهاء الأسبوع منخفضًا بنحو 2%، متأثرة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والتصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين ألمحوا إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى لخفض التضخم.

إطلاق 26 مليون برميل إضافية من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن خطط لإطلاق 26 مليون برميل إضافية من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية ، كما أشارت البيانات إلى زيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الأسعار، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2023، مع تعويض الصين لما يقرب من نصف الزيادة المتوقعة بعد أن ألغت قيود كوفيد الصارمة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أيضًا إن تقييد إنتاج أوبك + قد يؤدي إلى عجز في الإمدادات في النصف الثاني، وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤخرًا إن أوبك + تخطط للحفاظ على سياستها الحالية المتمثلة في خفض إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام.