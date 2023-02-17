تراجع جديد في أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم.. اعرف عيار 21 بكام؟

تراجعت أسعار الذهب في بداية تعاملات صباح اليوم الجمعة الموافق 17 فبراير في محلات الصاغة المصرية بقيمة 6 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بأسعاره مساء أمس الخميس، ويهتم الكثير من الراغبين في شراء بهدف الاستثمار أو التزين أو الإقبال على الزواج بمتابعة أسعاره يوميا، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره العيار الأكثر طلبا في السوق المصري.

وتحرص «الوطن» على تقديم ما ببحث عنه ويهتم به المواطنون والمتابعون على مدار الساعة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21، والأعيرة الأخرى أيضا في محلات الصاغة والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21

تباينت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21، بمحال الصاغة في بداية تعاملات اليوم، والتي تختلف وفق الأعيرة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في منتصف التعاملات نحو 1914 جنيهًا للبيع، و1926 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 مصر ليسجل 1675 جنيها للبيع، و1685 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 18، سجل اليوم 1436 جنيهًا للبيع، و1444 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 13.400 جنيه للبيع، و13.480 جنيها للشراء.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 1.914.286 جنيها للبيع، فيما سجل قيمة 1.925.714 للشراء.

أسعار الذهب في سوق المال

وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر بسوق المال، بمناسبة عيد الحب في سوق المال، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1.345 جنيها، مقابل 44.00 دولارا، فيما جاء سعر جرام الذهب 21 ليسجل 1.569 جنيها، مقابل 51.33 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 1.494 جنيها، مقابل 58.66 دولار.