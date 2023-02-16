لماذا تخصم محلات الذهب 2% من قيمة المشغولات عند شرائها؟.. «جولد بيليون» ترد

يتجه كثير من المواطنين في الوقت الحالي إلى الذهب كاستثمار ووعاء ادخار لحفظ الأموال، خاصة أنه يحقق مكاسب كبيرة في أسعاره على المدى البعيد.

ومع حركة الإقبال على شراء وبيع الذهب للاستفادة منه، يسأل البعض عن سبب خصم 2% من سعر جرام الذهب بعد خصم المصنعية.

وقالت مؤسسة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب، إن خصم 2% من سعر جرام الذهب يتوقف على عدة عوامل مثل: هل المجوهرات تستحق أن يشتريها التاجر أم لا؟ وهل موديل المجوهرات قديم أم حديث؟ وكذلك عملية الطلب على المنتج في المنطقة الموجود بها المحل.

كيف يتم حساب قيمة الصيغة المباعة

وأضافت المؤسسة أن عملية الخصم تتم أولاً وأخيراً حسب تقدير الصايغ للقطعة المطلوب بيعها من حيث حالة الذهب المباع وحالة الطلب على الموديل المراد بيعه، لأنه في بعض الأحيان سعر القطعة يكون أغلى من سعرها الحقيقي عند البيع لأنها مطلوبة.

ونصحت المؤسسة بالبيع لنفس الصايغ الذي تم شراء المشغول منه حتى لا يضع خصما آخر على سعر الذهب بجانب المصنعية، ولكي تتم عملية البيع للمشغول بسهولة وبسعر عادل.