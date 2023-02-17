موعد افتتاح مهرجان التسوق بالإسكندرية.. تخفيضات 30% على 100 سلعة

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن افتتاح مهرجان الإسكندرية للتسوق بنفق محطة الرمل بداية من يوم السبت الموافق 18 فبراير التي تمتد إلى نهاية شهر رمضان الكريم.

تفاصيل مهرجان التسوق في الإسكندرية

وعن تفاصيل مهرجان الإسكندرية للتسوق، أوضح البيان أنه يتم بمشاركة 15 عارضا للسلع الغذائية بنسبة خصم تترواح من 10 إلى 30 % على أكثر من 100 سلعة، يأتي افتتاح مهرجان التسوق في الإسكندرية ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي مصلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

افتتاح مهرجان التسوق في الإسكندرية

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بجودة عالية وأقل من السوق المحلية، يذكر أن محافظة الإسكندرية شهدت خلال الأيام الماضية افتتاح عدداً من معارض أهلا رمضان بالتزامن مع اقتراب موعد شهر رمضان.

يشار أن هناك متابعات مستمرة من الجهات المعنية في محافظة الإسكندرية على جميع معارض أهلا رمضان بنطاق المحافظة للوقوف على مدى توافر السلع والتزام الشركات المشاركة بالأسعار التي أقرتها مديرية التموين بالمحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية، بالإضافة إلى متابعة جودة السلع المعروضة أمام المستهلكين.