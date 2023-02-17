قناة الحياة تعرض تقريرا عن تطوير شبكة الكهرباء بقرية الأميرية في قنا

عرضت قناة «الحياة» تقريرا من قنا، عن أعمال تطوير شبكة الكهرباء بقرية الأميرية، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وقال التقرير: «تطوير شبكة كهرباء قرية الأميرية يتضمن إضافة محطات وأكشاك للمناطق والنجوع النائية، وكذلك تدعيم شبكة كهرباء قرية الأميرية يشمل مد كابلات جهد متوسط ومنخفض وإنارة الطرق».

وأوضح المهندس محمد سيد مدير مشروع تطوير كهرباء قرية الأميرية بأبي تشت: «نعمل حاليا على إحلال وتجديد شبكة الجهد المتوسط والمنخفض لمركز أبو تشت وقراه بقنا، ونمد كابلات جهد متوسط ومنخفض ونغير الأكشاك القديمة بأخرى جديدة، بقدرات أعلى بها دواير أمكان جديدة وإمكانيات أعلى».

متواجدون في خدمة الأهالي

وتابع: «سنغذي القرى بالأكشاك الجديدة، ونحن متواجدون في خدمة أهالي قرى الصعيد ضمن مبادرة حياة كريمة».

إنشاء موزع جديد للتغذية

وأشار التقرير: «يتضمن المشروع إنشاء موزع جديد للتغذية، كما تشمل أعمال التطوير زرع أعمدة وأبراج كهرباء جديدة».