رئيس مهرجان أسوان الدولي يكشف لقناة الحياة تفاصيل ديفيليه العروض الفنية

عرض برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «تفاصيل انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي الـ10 للثقافة والفنون بـ ديفيليه نهري».

700 فنان من 21 فرقة شعبية

وفي مشهد ساحر بمحافظة أسوان من قلب النيل انطلق ديفيله العروض الفنية على هامش فعاليات مهرجان الثقافة والفنون في دورته العاشرة، بمشاركة نحو 700 فنان من 11 فرقة شعبية مصرية و10 فرق من دول عربية وأجنبية.

وقال أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية لهيئة قصور الثقافة ورئيس المهرجان، إن اليوم بداية الفعاليات مع الديفيليه في نهر النيل لمدة حوالي ساعة ونصف، ويقام المهرجان لمدة أسبوع ويبدأ في أكثر من موقع في أسوان ثم الانتقال لحضور تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

التعبير عن ثقافة الدول

وعبر أفراد من المجموعات المشاركة عن سعادتها بالاحتفال في مهرجان الثقافة والفنون في أسوان، من خلال عرض جماعي ورقصات مختلفة قدمتها الفرق كلها لتعبر عن ثقافة دولهم من خلال ديفيليه المراكب النيلية.