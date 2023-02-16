أحمد آدم في «آدم شو» عن اختيار شريكة الحياة: خناقة بين العقل والقلب

قال الفنان أحمد آدم، إن الشاب يجب أن يختار شريكة حياته على نحو دقيق وليس بشكل عشوائي، قائلا: «المشكلة إن محدش عارف هو عاوز إيه علشان يختار، الشاب من دول تلاقيه يسمع صوت العقل اللي جواه ويلاقيه بيقوله اختار واحدة شبه أمك.. فيقول صح كده».

«خناقة» بين العقل والقلب

وأضاف أحمد آدم، خلال برنامجه «آدم شو»، المذاع على قناة «الحياة»، قائلا «صوت القلب اللي جوه الشخص ده يقوله ليه ماتعش قصة حب رومانسية، تحب وتتحب، واحدة رقيقة وناعمة، وتحدفوا بعض بمخدات ريش نعام، فيقول آه والله حلوة فكرة ريش النعام.. تلاقي العقل ناطط على القلب، ويقوله طب وأمك؟ نسيت أمك؟».

وتابع: «فالراجل قرر يدور على واحدة شبه أمه ورمانسية ونرمي المخدات على بعض، وبعد ما اقتنع بالفكرة جي يفتح الإنستجرام شاف صور بنات لابسين بكيني في الحفلات، يسمع صوت قلبه، ويقول ليه متخدش واحدة من دول؟ تلاقي العقل ناطط على القلب ويقوله طب وأمك؟».

آدم شو

ويتناول «آدم شو» في إطار كوميدي ساخر، بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية في حياتنا، وينفرد بكونه البرنامج الكوميدي الوحيد الذي يقدم على القنوات التليفزيونية المصرية في الوقت الحالي.

ويمزج «آدم» في البرنامج، بين الاستاند آب كوميدي والأغنيات، إلى جانب استضافته لأشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا

ويرصد آدم بطريقة ساخرة، أهم الأحداث التي تفاعل معها الناس على السوشيال ميديا سواء محليا أو عالميا، فضلا عن تقديمه لقوالب كوميدية جديدة يحاكي فيها ما يحدث في العالم.