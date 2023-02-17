مطار مرسى علم يستقبل 96 رحلة طيران من 11 دولة الأسبوع المقبل

يستقبل مطار مرسى الدولي 96 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، على مدار الأسبوع المقبل بدءًا من غدا السبت، وهو أعلى معدل وصول رحلات أسبوعي منذ بداية العام الجاري، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات 2023.

مطار مرسى علم يشهد أعلى نسبة وصول فى عام 2023

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ «الوطن»، اليوم أن مطار مرسى علم يستقبل 96 رحلة طيران قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية تقل آلاف السائحين بدءا من غد السبت حتى نهاية الأسبوع، مؤكداً أنه الأعلى معدل وصول رحلات أسبوعي في العام الجاري .

فنادق مرسى علم تستقبل 20 ألف سائح

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن»، إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال ما يقرب من 20 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة قادمة على متن 96 رحلة طيران من المقرر وصولها على مدار الأسبوع المقبل من 11 دولة أوروبية هي التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والمجر والنمسا ولوكسمبرج و ليتوانيا و سلوفاكيا.

تنشيط السياحة في مرسى علم

ولفت إلى فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ونقلهم إلى فنادق مرسى علم عبر أتوبيسات سياحية والتسكين بالفنادق والمنتجعات السياحية وعمل برامج ترفيهية وفقرات متنوعة على الشواطئ بغرض تنشيط السياحة.