حبس عاطل بحوزته مخدرات و326 قطعة أثرية بمنزله في الدقهلية

أمر محمد نصر، وكيل النيابة الكلية وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، حبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ورود تقرير منطقة الآثار بثبوت أثرية 326 قطعة تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات بمنطقة شرق الدلتا في محافظة الدقهلية من العثور عليها بجانب 31 قطعة غير أثرية، وكميات وأوزان مختلفة من مخدر «الحشيش والأيس والعقاقير المخدرة» وأدوات بيعهم، وإقرار المتهم بحيازته للمضبوطات.

326 قطعة أثرية بحوزة متهم

وكشف تقرير آثار الدقهلية عن وجود 326 قطعة أثرية بين المضبوطات مع المتهم وهي: «عدد 24 قطعة داخل صندوق خشبي منهم عدد 2 مكسورين، وعدد 23 مخطوطة يشتبه في أثريتها داخل الصندوق، عدد 2 تمثال على هيئة أسد أبيض اللون، وتمثال لسيدتين نحاس اللون، وعدد 2 قنانيه حجرتينـ عدد 2 حجر بني اللون، وعدد 5 أواني حجرية، وعدد 2 أواني على هيئة طائر، وعدد 4 برواز معدني، وعدد عقد معدني مكون من عدد ثمانية كرات، وإناء فخار وعدد 6 أمشاط خشبية، وعدد 2 قطعة خشبية أحدهما كبيرة الحجم».

ضبط 326 قطعة أثرية في منزل تاجر مخدرات

وبلغ حجم المضبوطات مع المتهم المدعو «فوزي.أ.م»، 56 عامًا، عاطل ومقيم بقرية بهوت مركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، عدد القطع الأثرية المضبوطة 326 قطعة أثرية مختلفة الأحجام، علاوة على وجود 31 قطعة غير أثرية.

وكان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث بتحرير محضر في مركز شرطة نبروه من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بضبط المتهم وبحوزته كميات من المواد المخدرة والقطع الأثرية عبارة عن تماثيل وأحجار صغيرة

وتمكنت الحملة المكونة من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني - الأمن العام- الأمن المركزي، ومديرية أمن الدقهلية من ضبط المدعو «فوزي.أ.م» 56 عامًا، عاطل ومقيم بقرية بهوت مركز نبروه، بمحافظة الدقهلية.

كمية كبييرة من المواد المخدرة

وضبطت الحملة بحوزة المتهم أيضا كميات من المخدرات عبارة عن 20 طربة حشيش تزن حوالي 6 كيلو جرام تقريبا، وكمية لمخدر الأيس تزن حوالي 1.250 كيلو جرام تقريبا، و6000 قرص مخدر العقار الكبتاجون المخدر، بالإضافة إلى وجود ميزان حساس ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه، وهاتف محمول وسيارة ملاكي ماركة نيسان فضي اللون.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وقال جمال رمضان مأمون، المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات حدد في المادة 42 مكرر «يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية».

وأضاف مأمون لـ «الوطن» أن الإتجار في المواد المخدرة، تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً.