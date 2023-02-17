وزير الإعلام اللبناني لقناة القاهرة الإخبارية: يجب حل أزمتنا دون تدخل خارجي

قال زياد مكاري، وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، إن مفهوم المصلحة العليا مفقود نهائيًا في لبنان، وهناك انسداد داخلي، وقوى سياسية مع الأسف تريد أن تُدخل الخارج، موضحًا أنه يرى أن الخارج غير مهتم بالوضع اللبناني، لأنه إذا كان مهتما بالوضع في بلادنا سيهتم على حسب الأجندة الخاصة به.

الفرنسيون مهتمون بالوضع في لبنان

وأضاف «مكاري»، خلال حواره في برنامج «وماذا بعد»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويُعرض على قناة «القاهرة الإخبارية»، إذا كان مثلا الفرنسيون مهتمين بالوضع في لبنان، فهم مهتمون بالدرجة الأولى لأنه قد يكون لديهم مصالح اقتصادية بلبنان، لذلك لا بد أن نحل أمورنا داخلياً دون أي تدخل خارجي، مؤكدًا أنه لا يعلم متى ستنتهي هذه الأزمة.

الوزير يكشف عن راتبه

وأوضح وزير الإعلام اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، أنه كان يتقاضى شهريًا 6 آلاف دولار كوزير، ولكن الآن يتقاضى 150 دولارًا فقط في الشهر، ويعيش الآن ويحصل على المال الذي يكفي معيشته من عمله الخاص، فهو مهندس ولديه عمل وعائلة تعمل، وهناك من يعيش من الاغتراب اللبنانية وهذا أصبح الشريان الوحيد الذي يضخ دماء بجسد لبنان، «لبنان يعيش على مئات الدولارات التي تحول له من المغتربين بالخارج للبيوت اللبنانية».