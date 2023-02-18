فتح باب الترشح لعمادة كلية العلوم بجامعة بنها.. اعرف الشروط والمواعيد

أعلنت لجنة اختيار عمداء الكليات برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها فتح باب التقدم لعمادة كلية العلوم حيث من المقرر بدء استلام أوراق المرشحين والراغبين في عمادة الكلية في المواعيد المقررة بدءا من الأسبوع المقبل

«الوطن» تستعرض مواعيد فتح باب الترشح لعمادة كلية العلوم ببنها، وشروط التقدم والأوراق المطلوبة لشغل المنصب.

موعد التقدم لعمادة كلية العلوم ببنها

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لـ«الوطن» أنه من المقرر بدء تلقي طلبات الراغبين للترشح علي منصب عمادة كلية العلوم ببنها ابتداء من يوم السبت 25 فبراير الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 2 مارس المقبل في مقر الجامعة طرف نيفين مصطفى بمكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

الأوراق المطلوبة للترشح لعمادة علوم بنها

أوضح رئيس جامعة بنها أن الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب عميد كلية العلوم ببنها ستكون عبارة عن 5 نسخ من أصل و4 صور كالتالي:

- طلب الترشح

- بيان حالة رسمي من الكلية المختصة

- السيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها

- خطة العمل الخاصة بالمرشح مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير

أضاف رئيس الجامعة أن المرشح لمنصب عميد كلية العلوم ببنها يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات الخاصة بالترشيح ويؤشر على ملف التقدم من الموظف المختص بما يفيد ساعة وتاريخ التقديم ويسلم المرشح إيصالا بالاستلام مبينا فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص

شروط وإجراءات الترشح لمنصب عميد كلية العلوم ببنها

قال رئيس جامعة بنها أنه على من يريد التقدم مراعاة الشروط والإجراءات التالية:

- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون أستاذاً عاملاً بالكلية حال الترشح للعمادة

- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح

- ألا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المرشح لشغلها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر

- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أوبعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون المرشح قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاءه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبه من قبل السلطة المختصة.

- ألا يكون المرشح متولياً أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة تولية المنصب.

أضاف رئيس جامعة بنها أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة ويعلن للمستبعد خلال 48 ساعة وعلى اللجنة البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين أو تظلمات من المستبعدين خلال أسبوع من تاريخ تقديم التظلم أو الطعن.