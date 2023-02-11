رئيس جامعة بنها يستقبل الفرق المشاركة في «هاكاثون الحكومة الذكية»

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها وفود الفرق المشاركة في هاكاثون الحكومة الذكية المقام في جامعة بنها برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال الفترة من 11 _ 13 فبراير الجاري.

تقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي

ورحب رئيس جامعة بنها بالوفود المشاركة في فعاليات الهاكاثون واطمئن على استقبالهم وتسكينهم فى المدن الجامعية ببنها، وتقديم كافة أنواع الدعم اللوجستي للمشاركين فى الهاكاثون .

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة حريصة على إقامة «هاكاثون الحكومة الذكية»، من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية، مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الهاكاثون ومساعدة الطلاب من الفرق المختلفة في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم.

الفرق المشاركة

يذكر أن الفرق المتأهلة للفعاليات عددها 35 فريقا يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية حيث تشارك جامعة بنها بأربع فرق فيما تشارك بعض الجامعات بفريقين وهي جامعات أسيوط، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمنصورة، وعين شمس، مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمنصورة الجديدة بجانب مشاركة فريق واحد لكل جامعة من الجامعات التالية وهي: جامعة السويس، ومعاهد العبور العليا، وجامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة المنيا، وجامعة مدينة السادات، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة الدلتا، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة مطروح، وجامعة دمياط، وجامعة المنوفية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة الروسية المصرية، والجامعة الصينية المصرية، وجامعة الزقازيق.

وفي ختام المسابقة سيتم الإعلان عن الفرق الفائزة حيث تقدم جامعة بنها جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، في 7 مسارات، بإجمالي 70 ألف جنيه، كما تقدم «أمازون» خدمات تكنولوجية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، في 7 مسارات، وذلك بما تمثل قيمته 24,5 ألف دولار.

يذكر أنه قد تم فتح باب التقدم للمشاركة في المسابقة يوم 16 أكتوبر من العام الماضي، واستمر التسجيل حتى يوم 7 يناير من العام الجاري حينما أعلنت جامعة بنها عن مشاركة 254 فريق يمثلون 38 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وبعد مسابقات وتصفيات أولية نجح 35 فريق يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية في المشاركة بالمرحلة النهائية من الهاكاثون حيث من المتوقع مشاركاتهم بأفكارهم ومشاريعهم في أربع عشر موضوع رئيسي أو مسار تمثلهم المسابقة.