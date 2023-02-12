جدول «هاكاثون الحكومة الذكية» في جامعة بنها بمشاركة 35 فريقا

انطلقت أمس السبت فعاليات هاكاثون جامعة بنها بعنوان «الحكومة الذكية» بمشاركة 35 فريق تمثل 25 جامعة علي مستوي الجمهورية في اطار دعم التحول الرقمي برعاية وزارة التعليم العالي وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سرفيس حيث تضمنت الفعاليات فترتي عمل علي تنفيذ الأفكار المقدمه للمشاركة في الهاكاثون بجانب فعاليات اليوم الأحد والختام غدا الإثنين.

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها لـ«الوطن» أن فعاليات الهاكاثون بدأت أمس السبت بجلستي عمل على تنفيذ الأفكار بالمكتبة المركزية.

جدول وأماكن فعاليات هاكاثون جامعة بنها

أضاف رئيس جامعة بنها أن فعاليات العمل للمشاركين في الهاكاثون اليوم الأحد كالتالي:

الإفطار من الساعة 7.5 إلى 8.5 صباحا بالمباني الفندقية للمدينة الجامعية.

فترة عمل على تنفيذ الأفكار من الساعة 9 صباحا وحتى 2.5 ظهرا بالمكتبة المركزية.

الغداء من 2.5 ظهرا إلى 3.5 ظهرا بالمكتبة المركزية.

فترة عمل على الأفكار من 3.5 ظهرا إلى 8.0 مساء بالمكتبة المركزية.

العشاء من 8.5 إلى 9.5 مساء بالمباني الفندقي بالمدينة الجامعية.

أوضح رئيس الجامعة أن غدا الإثنين في ختام هاكاثون جامعة بنها الحكومة الذكية ستكون الفعاليات كالتالي:

7.5 صباحا الإفطار بالمبنى الفندقي للمدن الجامعية ببنها.

2.0 ظهرا العرض التقديمي للأفكار بالمكتبة المركزية.

2.5 التقاط الصور التذكارية أمام مقر الهاكاثون بالمكتبة المركزية.

2.45 الانتقال إلى قاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع كليات بنها.

3.0 الحفل الموسيقي بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة بنها.

4.0 الحفل الختامي للهاكاثون وتوزيع الجوائز بقاعة الاحتفالات الكبرى ببنها.

5.0 التقاط الصور التذكارية وصورة تذكارية جماعية أمام قاعة الاحتفالات الكبري

35 فريقا يشاركون في هاكاثون جامعة بنها الحكومة الذكية

أضاف رئيس جامعة بنها أن هاكاثون الحكومة الذكية يشارك فيه 35 فريقا من 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية يتنافسون على جوائز بقيمة 70 ألف جنيه من جامعة بنها وخدمات تكنولوجية مقدمة من أمازون ويب سيرفيز بقيمة 24.5 ألف دولار وتنقسم الفرق كالتالي:

جامعة بنها 4 فرق

فريقان لجامعات أسيوط، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمنصورة، وعين شمس، مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمنصورة الجديدة.

فريق واحد لكل جامعة من جامعات السويس، ومعاهد العبور العليا، وجامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة المنيا، وجامعة مدينة السادات، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة الدلتا، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة مطروح، وجامعة دمياط، وجامعة المنوفية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة الروسية المصرية، والجامعة الصينية المصرية، وجامعة الزقازيق.

أضاف رئيس الجامعة أن مسارات هاكاثون الحكومة الذكية تتكامل للوصول للهدف وهو تطبيق مفهوم الحكومة الذكية وتشمل:

الديمقراطية الذكية

الهوية الذكية

الحوكمة الذكية

القيادة الذكية

التوثيق الذكي

الخدمات الذكية

الإعلام الذكي

التواصل الذكي

المجتمع الذكي

التخطيط الذكي

الحركة الذكية

التتبع الذكي

الرقابة الذكية

التأمين الذكي

يذكر أن جامعة بنها قد سبق وأقامت العام الماضي هاكاثون المدن الذكية الذي كان بمثابة أول هاكاثون مصري على مستوى الدولة متخصص في موضوع المدن الذكية ونظمته جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيس في مارس 2022.