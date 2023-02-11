رئيس جامعة بنها يتابع فعاليات اليوم الأول لـ«هاكاثون الحكومة الذكية»

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فعاليات اليوم الأول من «هاكاثون الحكومة الذكية»، وحرص على إجراء جولة تفقدية بهدف التحاور والنقاش مع الطلاب، والاستماع إلى أفكارهم ومشاريعهم، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إقامة «هاكاثون الحكومة الذكية»، من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي، في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى، لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور شادي المشد منسق عام الهاكاثون، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

هاكاثون الحكومة الذكية بجامعة بنها

يشار إلى أن جامعة بنها تقيم «هاكاثون الحكومة الذكية»، تحت رعاية رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيس، ويتنافس خلال المرحلة النهائية 35 فريق يمثلون 25 جامعة حكومية وخاصة وأهلية حيث تشارك جامعة بنها بأربع فرق فيما تشارك بعض الجامعات بفريقين وهي جامعات أسيوط، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمنصورة، وعين شمس، مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمنصورة الجديدة.

بجانب مشاركة فريق واحد لكل جامعة من الجامعات التالية وهي: جامعة السويس، و معاهد العبور العليا، وجامعة القاهرة، وجامعة حلوان، وجامعة المنيا، وجامعة مدينة السادات، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة الدلتا، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة مطروح، وجامعة دمياط، وجامعة المنوفية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة الروسية المصرية، والجامعة الصينية المصرية، وجامعة الزقازيق.

14 موضوعا رئيسيا ومسار للهاكاثون

وتشارك هذه الفرق بأفكارهم ومشاريعهم، في أربع عشر موضوع رئيسي أو مسار تمثلهم المسابقة وهي: الديمقراطية الذكية، والهوية الذكية، والحوكمة الذكية، والقيادة الذكية، والتوثيق الذكي، والخدمات الذكية، والإعلام الذكي، والتواصل الذكي، والمجتمع الذكي، والتخطيط الذكي، والحركة الذكية، والتتبع الذكي، والرقابة الذكية، والتأمين الذكي.

وتستمر الفعاليات النهائية للمسابقة، على مدار الأيام من 11 إلى 13 فبراير الجاري، حيث سيتم في ختام المسابقة الإعلان عن الفرق الفائزة حيث تقدم جامعة بنها جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، في 7 مسارات، وذلك بإجمالي 70 ألف جنيه كما تقدم «أمازون ويب سيرفسز»، خدمات تكنولوجية للفرق الفائزة بالمراكز الثلاث الأولى، في 7 مسارات، وذلك بما تمثل قيمته 24.5 ألف دولار.

وجدير بالذكر، أن جامعة بنها أطلقت النسخة الأولى للهاكاثون في مارس 2022 الماضي بعنوان «المدن الذكية» بمشاركة 50 جامعة حكومية، وأهلية، وخاصة، ونظرا للنجاح الباهر الذي حققه الهاكاثون الأول، تم إطلاق الهاكاثون الثاني بعنوان الحكومة الذكية.