«مصايف الإسكندرية»: إعادة فتح الشواطئ العامة وإتاحتها أمام المواطنين مجانا

زفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بشرى لجميع المواطنين في الإسكندرية والمحافظات المحيطة حيث أعلنت عن إعادة فتح الشواطئ العامة وإتاحتها لاستقبال المواطنين، موضحة في بيان لها أنها تستعد لاستقبال المواطنين في الشواطئ.

يأتي ذلك بعدما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تحسن الطقس وأيام مشمسة على محافظة الإسكندرية، بالتزامن مع نوة الشمس الصغرى التي تتيح للمواطنين الذهاب إلى الشواطئ والاستجمام.

نوة الشمس الصغرى تستمر لمدة 4 أيام بالإسكندرية

وأوضحت الهيئة تحسن الطقس في الإسكندرية حيث تبلغ درجة الحرارة الكبرى بالمحافظة 18 درجة مئوية مع بدء نوة الشمس الصغرى التي تستمر من 3 إلى 4 أيام بدءا من السبت 18 يناير الجاري التي قد يصحبها بعض الأمطار الخفيفة جدا على مناطق متفرقة.

8 شواطئ مجانية متاحة لاستقبال المواطنين بالإسكندرية

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين لزيارة شواطئ الإسكندرية والاستمتاع بطقسها الدافئ بالتمشية والصيد وممارسة الرياضة مجانا عليى شواطئ الإسكندرية المجانية والعامة وهي « شاطئ المندرة المجانى ، وميامي العام، والسرايا العام ، وجليم العام ، والانفوشي المجانى ، والمكس العام ، وشهر العسل العام ،والهانوفيل العام».