استمرار الطوارئ وتعطيل الدراسة بسبب طقس الإسكندرية اليوم

شهد طقس الإسكندرية اليوم، استمرارا للموجة الباردة، مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة الشدة، والتي تغزر أحيانا على فترات متقطعة، على مناطق من شمال وغرب المحافظة بنسبة 60%، وهو ما أدى إلى تعطيل الدراسة اليوم في المحافظة، بناء على قرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

برودة طقس الإسكندرية اليوم

ولم يقف الأمر على سقوط الأمطار فحسب بل أنّ طقس الإسكندرية اليوم شهد استمرار موجة الصقيع نتيجة انخفاض درجات الحرارة، إذ تسجل العظمى 16 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية.

طوارئ بسبب طقس الإسكندرية اليوم

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة، لمتابعة تداعيات موجة طقس الإسكندرية اليوم السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة لسقوط الأمطار .

كما أصدر المحافظ تكليفاته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، للتواجد على أرض الواقع لمتابعة تداعيات النوة الحالية للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية في كافة شوارع المحافظة.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم الأربعاء، سيشهد سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، تصل إلي غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وتقل شدتها على الوجه البحري.

وأوضح المحافظ أنّ غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، للتعامل مع أي أزمة طارئة، وتقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.