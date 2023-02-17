اعترافات المتهمين بقتل تاجر بني سويف بسبب «فيزا»: صحي من النوم فخلصنا عليه

داخل مشتيل صغير بمنطقة سمسطا ببني سويف، وأثناء دخول صاحب المشتل تفاجأ بصديقه ملقى أرضًا لا يتحرك، والدماء تملأ المكان حوله، وحينما اقترب منه فوجئ بأنه فارق الحياة، تعالت صرخاته من الصدمة وظل ينادي حتى تجمع الأهالى في المكان، وسرعان ما تم إبلاغ رجال الشرطة وبعد دقائق كانت سيارات الشرطة متواجدة فى المكان.

الوصول للمتهمين

الصدمة سيطرت على الجميع حيث كانت الدماء تحيط بجثمان المجنى عليه ووجود آثار اعتداء على رأسه، وانتقلت جهات التحقيق وناظرت الجثمان وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، وبدأ رجال الشرطة في فحص الكاميرات الموجودة في محيط المكان، وإجراء تحرياتهم في الواقعة، وباستخدام التقنيات الحديثة تمكن رجال المباحث من كشف غموض الواقعة، وكانت الصدمة حينما كشف رجال الشرطة أن مرتكبي الجريمة شخصان أحدهما يعمل مع التاجر المجنى عليه وأن دافعهما لارتكاب الجريمة هو السرقة، وأنهما ارتكبا الجريمة وسرقا التاجر بعدما قتلاه، وتحركت مأمورية أمنية وتم ضبطهما واقتيادهما إلى قسم الشرطة.

اعترافات صادمة

وراح المتهمان يرويان تفاصيل جريتمهما باعترافات صادمة أمام جهات التحقيق، وأن أحدهما يعمل مع المجني عليه ويعلم أن هناك أحد العملاء قام بتحويل مبالغ مالية للمجنى عليه على كارت الفيزا الخاص به، فقرر المتهم أن يسرق الكارت الخاص بالضحية أثناء نومه داخل المشتل، فقام بالاتفاق مع المتهم الثانى وتوجهها إلى المشتل وأثناء قيامهما بسرقة الكارت من المجني عليه أثناء نومه استيقظ فجأة ليقوم المتهمان بتسديد ضربات له على رأسه باستخدام قطعة حجر فأصيب إصابات بالغة أودت بحياته، واستوليا على كارت الفيزا الخاص به ومبلغ مالي وهاتف محمول وقاما بالهروب.

أما عن المسروقات التي سرقها المتهمان، فقد أرشدا عن الهاتف المحمول المسروق وعلى جزء من المبلغ المالي واعترفا أنهما قاما بحرق كارت الفيزا عندما علما أنه لا يحتوى على مبالغ مالية، وبعد تحقيقات موسعة مع المتهمين مرتكبي الجريمة أمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة فى الواقعة.