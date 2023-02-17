«البيت المحمدي» يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بقراءة كتاب «السراج الوهاج»

يبدأ بعد قليل، احتفال البيت المحمدي، بذكرى الإسراء والمعراج، بقراءة وإسناد كتاب «السراج الوهاج في ازدواج المعراج» لابن ناصر الدين الدمشقي، بحضور فضيلة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، وفضيلة الدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث بكلية دار العلوم بالقاهرة، وفضيلة علي صالح الأزهري من كبار علماء الأزهر الشريف.

احتفالية الإسراء والمعراج

وتأتي الاحتفالية ضمن الأنشطة العلمية لـ البيت المحمدي في إحياء ذكرى المناسبات الدينية التي نستلهم منها العظات والعبر.

الإسراء والمعراج.. رحلة اتصال للأرض بالسماء

وذكر الدكتور محمد مهنا، أن الإسراء والمعراج هي رحلة اتصال للأرض بالسماء، والشهادة بالغيب، والملك بالملكوت وبالجبروت، وهذا الاتصال له معاني عظيمة في التصوف لأن التصوف معراج أيضا من الأرض إلى السماء ومن الملك إلى الملكوت إلى الجبروت من عالم الشهادة إلى عالم الغيب ومن الدليل والبرهان إلى الشهود والعيان.