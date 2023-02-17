ما فضل ليلة الإسراء والمعراج؟.. «الإفتاء» تجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، عددًا من فضائل ليلة الإسراء والمعراج فهي الرحلة التي جاءت تكريما من الله عز وجل لنبيه الكريم، ويحرص الكثير من المسلمين فيها على زيادة العبادات والطاعة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بهدف اغتنام فضل هذه الليلة.

فضل ليلة الإسراء والمعراج

وقالت دار الإفتاء، إنه ليس هناك ما يمنع من إيقاع أي عبادة في شهر رجب أو أي وقت من العام إلا ما نص الشرع الشريف على منعه وفق الضوابط والأحكام الفقهية المُستقرة، مضيفة أنه لم يَرِد ما يدل على منع الصوم في رجب، ولذلك فإن منعه يعد ابتداعًا في الدين؛ بتضييق ما وسعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

أما عن موعد ليلة الإسراء والمعراج، انتشر بين العوام أنه في الـ27 من شهر رجب، أي غدا السبت، ويذهب العديد من المسلمين من بلاد مختلفة إلى المدينة المنورة في شهر رجب لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.