مقتل أربعيني طعنا على يد شقيق زوجته بسبب خلافات سابقة في حلوان

لقى شخص أربعيني مصرعه طعنا بالسكين على يد شقيق زوجته بسبب خلافات سابقة في حلوان، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء زوجة المجني عليه لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ.. طعنة نافذة

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول شخص يدعى خالد طلبة في العقد الخامس من العمر ومصاب بطعنة نافذة في الصدر ووفاته أثناء إسعافه، وبالانتقال تبين العثورعلى جثة المجني عليه وبمناظرة الجثة تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر من سلاح أبيض «سكين».

سبب ارتكاب الجريمة

وكشفت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجة المجني عليه بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

العقوبة القانونية المتوقعة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، كشف الدكتور عبد الله محمد عبد الله، المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه طبقا لقانون العقوبات والذى نص على «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».