أحمد كامل يطرح ألبوم «بعد منتصف الليل»: يضم 5 أغنيات

طرح الفنان أحمد كامل ألبومه الغنائي الجديد والذي يحمل عنوان «بعد منتصف الليل» عبر موقع «يوتيوب» ويضم الألبوم خمس أغنيات.

أغاني ألبوم «بعد منتصف الليل»

ألبوم«بعد منتصف الليل» لأحمد كامل يضم 5 أغنيات وهي «يابا» وهي من كلمات مصطفى ناصر وأحمد كامل وألحان أحمد كامل وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، «في الوقت المناسب» كلمات أحمد كامل ومصطفى ناصر وألحان أحمد كامل وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، أغنية «بعد الكلام» وهي من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى خالد عصام، وأغنية «شيء غيرك» كلمات وألحان أحمد كامل وخالد عصام وتوزيع موسقى إسلام الأزرق، «رهان قديم» كلمات مصطفى ناصر وألحان أحمد كامل وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق.

أحمد كامل يروج لألبوم «بعد منتصف الليل»

وحرص أحمد كامل على الترويج للألبوم عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قبل طرحه بأيام، حيث شوَّق جمهوره لعدد لأغاني الألبوم والذي نشر جزءا منها تباعا عبر إنستجرام.